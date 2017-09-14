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بلاغ للنائب العام يتهم نقيب المحامين بإهدار المال العام بمؤتمر بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بلاغ للنائب العام يتهم نقيب المحامين بإهدار المال العام بمؤتمر بورسعيد

02:34 م الخميس 14 سبتمبر 2017

بلاغ للنائب العام يتهم نقيب المحامين بإهدار المال العام بمؤتمر بورسعيد

سامح عاشور نقيب المحامين

كتب – طارق سمير:

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من سعد أباظة، المحامي بالنقض، يتهم فيه سامح عاشور، نقيب المحامين، بإهدار المال العام من خلال إقامة مؤتمر المحامين السنوي بمحافظة بورسعيد.

وذكر البلاغ المقيد برقم 10508 لسنة 2017 عرائض الناب العام أن نقيب المحامين سامح عاشور، دعا إلى مؤتمر للمحامين في مدينة بورسعيد أسماه المؤتمر السنوي للمحامين، وهذا المؤتمر مدعوم من النقابة بمبالغ مالية تصل الى أكثر من مليون جنية تدفع من أموال النقابة دون أي سند من القانون.

وأضاف البلاغ، أن قانون المحاماة حدد طريقا وحيدا لعرض مشاكل المحامين بطرحها على الجمعية العمومية للمحامين من خلال دعوة النقيب والمجلس لها للانعقاد، وحدد مقرها في النقابة العامة بالقاهرة، وبذلك فإن المشكو في حقه يكون قد خالف القانون وتسبب في إهدار الأموال التي صرفت على هذا المؤتمر دون وجه حق والتي بلغت 5 مليون جنيه خلال 5 مؤتمرات.

وأشار إلى أن أموال نقابة المحامين هي أموال عامة فإن اهدارها يمثل جريمة اهدار لمال عام يسأل عنها المرتكب لهذه الجريمة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ لتحمل النقيب أثار قراره بإقامة المؤتمر المخالف.

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مصراوي Masrawy

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