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أكاديمية الشرطة تستقبل وفود المشاركين لمؤتمر "تدريب عمليات حفظ السلام"

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أكاديمية الشرطة تستقبل وفود المشاركين لمؤتمر "تدريب عمليات حفظ السلام"

02:32 م الخميس 14 سبتمبر 2017

أكاديمية الشرطة

كتب - علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة رؤساء الوفود المشاركين بالمؤتمر السنوى الـ(23) للرابطة الدولية لمراكز التدريب على عمليات حفظ السلام برئاسة الفريق "كارلوس لويتي" على هامش زيارتهم لمركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام التابع لوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 11-14 سبتمبر الجاري.

واستقبل الوفد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، ويرافقه السادة مديروا كيانات الأكاديمية وعدد من قياداتها.

ورحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ناقلًا لهم تحيات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مؤكدًا على اهتمام سيادته البالغ بتدعيم أوجه التعاون الدولي الأمني مع كافة المنظمات الدولية الداعمة والهادفة إلى حفظ ونشر السلام في ربوع العالم، مشيرًا إلى دور الأكاديمية في إعداد ضباط وضابطات الشرطة المشاركين في مأموريات حفظ السلام المختلفة والذي كان محل إشادة وتقدير من جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في هذا الشأن.

كما استعرض رئيس الأكاديمية القدرات التدريبية البشرية واللوجيستيه للأكاديمية موجهة في أحد كيانتها "كلية التدريب والتنمية" لتلبية احتياجات المنظمات الدولية والإقليمية من قوات الشرطة المؤهلة للقيام بمأموريات حفظ السلام فضلاً عن إنشاء المركز الإقليمي للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة.

ومن جانبه أعرب الوفد الزائر عن شكره وامتنانه لوزارة الداخلية مؤكدًا على دور الشرطة المصرية وريادتها في إعداد وتأهيل ضباط وضابطات الشرطة المصرية المشاركين في بعثات حفظ السلام الأمر الذى انعكس إيجابًا على مكانة قوات الشرطة المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة.

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