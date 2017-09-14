إصابة خفيرين بطلقات نارية في مشاجرة بالواحات.. والمباحث تطارد طرفيها

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسة إصابة خفيرين اثنين بطلقات نارية بمركز الواحات البحرية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث أكتوبر، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم محمد أبوزيد، رئيس مباحث الواحات البحرية، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة خفيرين بطلقات نارية، تم نقلهما إلى المستشفى، وتعيين الحراسة اللازمة.

مصدر أمني بمباحث الجيزة، أكد أن خلافات سابقة وراء تلك المشاجرة، مشيرا إلى أن فريق بحث بقيادة العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يعكف على فحص ملابسات الواقعة، وضبط طرفيها.