الداخلية تستضيف المؤتمر الـ 27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا

كتب - علاء عمران وفتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا"، الذي سيعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ويشارك في المؤتمر 19 دولة إفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمات "الإنتربول"، و"الجمارك العالمية"، و"الإيكواس"؛ حيث سيبحثون أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الأفريقية الصديقة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة.

كما سيتم استعراض الجهود المبذولة في متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة، بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في تهريب وجلب المواد المخدرة.

وستعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة في التصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود؛ حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

جاءت استضافة وزارة الداخلية للمؤتمر انطلاقا من الدور المحوري والريادي التي تضطلع به الدولة المصرية، وحرصها على مد جذور التواصل مع جميع الدول، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون في كافة المجالات، وفي ضوء حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.