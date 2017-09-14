مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بمحيط جامعة القاهرة، اليوم الخميس.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ.

كشفت معاينة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أنه أثناء عبور طالب الطريق، فوجئ بقدوم سيارة بسرعة زائدة، ولم يستطع تفاديها، فسقط جثة على الأرض.

ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، الخدمات المرورية بميدان النهضة بتسيير حركة السيارات، والعمل على سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.