مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة
مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة
02:23 م الخميس 14 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
لقي طالب مصرعه صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بمحيط جامعة القاهرة، اليوم الخميس.
تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ.
كشفت معاينة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أنه أثناء عبور طالب الطريق، فوجئ بقدوم سيارة بسرعة زائدة، ولم يستطع تفاديها، فسقط جثة على الأرض.
ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، الخدمات المرورية بميدان النهضة بتسيير حركة السيارات، والعمل على سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة سائق إثر سقوط شجرة على ميكروباص بشارع الجامعة
-
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري الحرفيين في السلام
-
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة
-
أمين العهدة بمستشفيات جامعة القاهرة ينفي الشبهة الجنائية بحريق "القصر
إعلان
إعلان