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مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة

02:23 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي بمحيط جامعة القاهرة

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بمحيط جامعة القاهرة، اليوم الخميس.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفٍ.

كشفت معاينة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أنه أثناء عبور طالب الطريق، فوجئ بقدوم سيارة بسرعة زائدة، ولم يستطع تفاديها، فسقط جثة على الأرض.

ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، الخدمات المرورية بميدان النهضة بتسيير حركة السيارات، والعمل على سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

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