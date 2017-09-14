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«الداخلية» تستضيف رؤساء مكافحة المخدرات من 19 دولة

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«الداخلية» تستضيف رؤساء مكافحة المخدرات من 19 دولة «الداخلية» تستضيف رؤساء مكافحة المخدرات من 19 دولة

التحرير

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تستضيف وزارة الداخلية فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا "هونليا"، بمشاركة 19 دولة إفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) وكذا منظمات "الإنتربول"، و"الجمارك العالمية"، و"الإيكواس"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجارى بمدينة الغردقة.

ومن المقرر خلال المؤتمر بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الإفريقية الصديقة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لكل أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة، بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى تهريب وجلب المواد المخدرة.

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وستعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتى تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة فى التصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يُصدر المؤتمر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

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التحرير

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