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علاء عابد: سنرد على تقرير «هيومن رايتس ووتش» بلقاءات في أمريكا وأوروبا

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علاء عابد: سنرد على تقرير «هيومن رايتس ووتش» بلقاءات في أمريكا وأوروبا علاء عابد: سنرد على تقرير «هيومن رايتس ووتش» بلقاءات في أمريكا وأوروبا

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تخصصت في العمل على ذكر مساوئ الشأن المصري، واعتمدت في تقريرها الأخير ضد على الـ19 شخصًا الذين قالوا إنهم مسجونون، ومنهم إرهابيان، متهمان بارتكاب إرهابية في محافظة سيناء، ومدينة العياط.

وأضاف عابد، مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن التقرير صدر في شهر إبريل، وانتهوا منه ولم يصدر إلا في هذه الآونة، وبالتحديد عندما ذهب الرئيس للمشاركة في قمة البريكس بدولة الصين الشعبية، «لإحباط مجهوداتنا».

وأوضح أن التقرير افتقد الموضوعية في مستهل عرضه، عندما تناول ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب عسكري، متجاهلاً الحشود الشعبية الكبيرة بالشوارع، والميادين، مشيرًا إلى أن هذا التقرير سياسي.

وأشار إلى أن قطر أصبحت منذ عام 2011، وحتى الآن الممول الثاني لهذه المنظمة، بعد دفعها مبلغ 198 مليون دولار، كما أن جماعة الإخوان شاركت في التمويل أيضًا، في عام 2014 بعد دفعها مبلغ 18 مليون دولار، شريطة إحباط إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وهو ما كان.

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ولفت إلى أن كل هذا من أجل قانون منظمات المجتمع المدني الذي أقرّه البرلمان المصري، مضيفا: كان الباب مفتوحا للتمويل الأجنبي، الذي كان يشترط على الذين يحصلون على تمويل أن يقولوا إن النظام مستبد، وهناك حالات تعذيب.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وضعت خطة للرد على التقرير خارجيا بعقد لقاءات مع منظمات حقوق الإنسان بمدينتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين، مضيفًا أنه تم تحديد موعد بعد 20 أكتوبر المقبل، إلى جانب عقد لقاءات في جنيف مع ممثلي البعثات المعتمدة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات أخرى مع وسائل الإعلام المختلفة في واشنطن.

وأشار إلى أنهم سيلتقون مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وممثلي الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ومع ممثلي الاتحاد البرلماني الدولى، ولجان حقوق الإنسان في إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة للقاء عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.

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التحرير

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