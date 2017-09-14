«التحرير» تكشف.. 10 شركات تسيطر على منظومة توزيع وبيع البنزين في مصر

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«مصر» و«التعاون» تسيطران على 60% من الحصة السوقية

«شل» تنسحب من السوق بعد انخفاض مكاسبها.. وتقتصر على بيع الزيوت

تخضع عمليات توزيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار في مصر لمعايير وأسس تطبق على كل الشركات العاملة فى مجال البيع أو تسويق المنتجات، والتى يبلغ عددها 10 شركات، منها 4 مملوكة لوزارة وهيئة البترول، والبقية تابعة لمستثمرين وشركات أجنبية.

منظومة توزيع وبيع المنتجات البترولية من يتحكم فيها ويشرف عليها هو هيئة البترول فقط، لأنها تقوم باستيراد المنتج وتحدد الكميات التى تحصل عليها كل شركة، وذلك وفقًا لاعتبارات معينة، فى مقدمتها عدد المحطات والمنافذ التسويقية، وعدد المتعهدين والعملاء لدى كل شركة وهو ما يطلق عليه نظام "الكوتة" أى أن تقوم هيئة البترول بتحديد الكميات التى تحصل عليها كل شركة، ويتم متابعتها باستمرار من خلال عقد لقاءات شهرية.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن شركتى "مصر للبترول" و"التعاون" تستحوذان على 60% من عمليات بيع وتسويق المنتجات، بالإضافة للجمعية التعاونية للبترول، ثم تليها بعد ذلك شركة توتال بعد شرائها محطات شركتى شل وكالتكس.

وكشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن كل شركة لها حصة سنوية ثابتة من المنتجات البترولية "بنزين" و"سولار" يطلق عليها "الكوته"، حيث إن كل شركة مرتبطة بحجم نشاطها فى البنية التحتية، وعدد محطاتها ومنافذها التسويقية، وعدد المتعهدين والعملاء، بالإضافة لتسهيلاتها فى عمليات التسويق، إضافة لامتلاكها مستودعات رئيسية مرتبطة بمعامل التكريروأخرى فرعية بالمحافظات، موضحا أن كل ذلك يعطى أى شركة تسهيلات، وكلما زاد حجم استثماراتها فى البنية التحتية زادت نسبة الكوتة المخصصة لها من "بنزين وسولار".



وأكد يوسف، خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لا تستطيع أن تقوم شركة ما باحتكار توزيع وبيع "البنزين" أو "السولار" لأنه غير واقعي، وذلك لأن هيئة البترول هى من تشرف على تحديد نسب المنتجات البترولية للمحطات التى تمنحها لشركات التسويق بناءً على أسس ومعايير، وتحتل شركتا مصر للبترول والتعاون والجمعية التعاونية للبترول المرتبة الأولى، ثم تليهم شركة توتال بعد شرائها محطات شركتى شل وكالتكس وبعضا من محطات إكسون موبيل.

ونوه بأنه توجد 4 شركات وطنية خاضعة للهيئة وهى "الجمعية التعاونية للبترول - وطنية - مصر للبترول - النيل لتسويق البترول"، وزادت حصة الشركات الوطنية فى الآونة الأخيرة، علما بأن أى شركة من تلك الشركات لا تمتلك معامل تكرير لنشاطها، مقتصرة على التوزيع والتسويق فقط.

وأكد أنه لا بد من التنويه بأن "الكوتة" ليست ثابتة عند حد معين، فمن الممكن أن تزيد أو تنخفض بصفة سنوية، وذلك وفقا لنتائج الاجتماعات الشهرية التى تعقد بالهيئة للتعرف على خطط التوزيع، مضيفا:

"لو كل الشركات الأجنبية أعلنت انسحابها من السوق المصرية ولا تفرق معانا تمشى براحتها، وليس لها أى تأثير على منظومة توزيع المنتجات البترولية وتسويقها"، موضحا أن المنافذ التسويقية القائمة على بيع وتوزيع المنتج ليست خاضعة لوزارة أو شركات البترول وإنما خاضعة لوزارة التموين.

ورجع الخبير البترولي أسباب انسحاب "شل" من منظومة بيع المنتجات البترولية "بنزين وسولار"، لأنها لم تحقق مكاسب جيدة من البيع بالتجزئة، الأمر الذى أدى إلى محافظتها وتركيزها على تسويق منتجات الزيوت وشحوم المحركات وخلافه فقط، مشيرا إلى أن الشركة ما زالت موجودة فى السوق المصرية وكالتكس أيضا، ولكن اقتصرت أنشطتهم على بيع الزيوت والشحوم فقط، وتخلوا عن النشاط الذى لم يحقق أرباحا كافية.

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وأكد أنه أوقف توريد منتج "بنزين" لشركة أجنبية تعمل بمصر، حينما لم تنفذ التعليمات، لأن الهيئة ليس دورها نقل وتوزيع المنتج، بل أيضا مراقبة العملية لإحكام السيطرة، مشيرا إلى أن هناك رقابة مشددة على حركة توزيع المنتجات البترولية فى جميع نقاط التسليم فى مصر عن طريق الهيئة، وتتلقى تقريرا يوميا من معامل التكرير بالكميات التى سلمتها للشركات أو المتعهدين يوميا.

وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن منظومة بيع وتداول المنتجات البترولية من بنزين وسولار تسير بشكل إيجابى، وما يحكم على ذلك هو توافر المنتجات داخل المحطات من عدمه.

ونوه أبو العلا في تصريحاته لـ"التحرير"، بأن شركة "شل" لم تنسحب من مصر كما يقال، لأن دورها فى إيطاليا يختلف تماما عن دورها فى مصر، موضحا أن دورها في مصر يقتصر على التوزيع فقط، وليس لها أى علاقة بتوريد المنتج نفسه، حيث إن المسئول عن ذلك هو هيئة البترول فقط، وكانت تقوم الشركة بتسويق وبيع المنتجات البترولية مقابل الحصول على "عمولة" من الهيئة، مع التأكيد أن الهيئة هى التى تستورد المنتج من الخارج، وتقوم على توزيعه على الشركات.

وأكد أن الحديث عن احتكار شركة ما لتوزيع وبيع "البنزين" أو "السولار" ليس صحيحا، لأن كل المنافذ التسويقية التابعة للشركات الأجنبية فى مصر مثل "توتال وإكسون موبيل، وإمارات مصر، وطاقة عربية" ما هى إلا محطات تبيع المنتجات التي يوردها إليهم المتعهد المصري.

ولفت إلى أنه عند تقاعس الشركة عن توفير المنتج للمتعهد أو الوكيل يستطيع الحصول عليه من شركة أخرى أو موزع آخر أو يحصل عليه من الهيئة مباشرة، مؤكدًا أن الشركات التسويقية دورها التوزيع، قائلا: «يعنى تاخد من هنا وتودى من هنا، وحال تقاعسها عن دورها فى تسويق المنتج البترولى يكون البديل الاعتماد على شركة أنابيب البترول ومعامل التكرير البالغ عددها "8" التي تستطيع تلبية احتياجات المحطات بشكل مباشر، مؤكدا أن الدولة مسيطرة تماما على منظومة توزيع المنتجات البترولية.

وأوضح أن استحواذ توتال على محطات "شل" سيتيح لها الحصول على كميات إضافية من بنزين وسولار، ولن تستطيع الشركة ممارسة أى ضغوط على منظومة توزيع المنتجات وبيعها، مشيرا إلى أن شركتى "شل" و"كالتكس" تقومان ببيع الزيوت والشحوم في السوق المصرية باعتباره نشاطا مربحا.

وفى سياق متصل أكد المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، أن شركتى مصر للبترول والتعاون تسيطران على نسبة 60% من بيع وتسويق المنتجات البترولية "البنزين والسولار"، منوها بأن هنالك 40% تسيطر عليها 8 شركات أخرى، مع العلم أن شركة شل لا تمثل 10% فى السوق المصرية من حيث أعداد المحطات.

وأضاف شعبان، خلال تصريحاته لـ"التحرير"، أن انسحاب "شل" من منظومة بيع وتسويق المنتجات البترولية وبيع محطاتها لتوتال العالمية لا يمثل أى قلق، مشيرًا إلى أن الحصص والكميات التى تحددها هيئة البترول تخضع لعدة اعتبارات، منها امتلاك الشركات لمحطات كثيرة ونسب المبيعات المخصصة لها.