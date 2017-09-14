فؤاد يقدم طلب إحاطة حول إلغاء عقود تصدير «البليت»

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال؛ بشأن إلغاء شركة الحديد والصلب المصرية عقود تصدير «البليت».

وقال فؤاد، اليوم، الخميس، أنه وفقا لما كشفت عنه مؤسسة "metal bulletin" العالمية المتخصصة في أبحاث الحديد والصلب، فيما يخص قيام شركة الحديد والصلب المصرية بإلغاء عقود التصدير لـ«البليت» التي تقوم الشركة المصرية بتصنيعه وتصديره لدول الخارج.

وأضاف أن القرار غير صحيح على الإطلاق من جانب القائمين على إدارة الشركة، الذين يعتقدون أن تلك الإجراءات قد تفيد الاقتصاد القومي عن طريق الاستفادة من الكميات التي يتم تصديرها وضخها في السوق الداخلي، في ظل الارتفاع الكبير في سعر الطن المحلي.

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وأشار فؤاد، إلى أن القائمين على الشركة قد تجاهلوا تماما أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي قد تم إلغاء عقود التصدير معها بدأت فعلياً في إتخاذ إجراءات قانونية من أجل اللجوء إلى التحكيم الدولي جراء الخسائر التي وقعت عليهم نتيجة ما حدث.

وذكر فؤاد، أن تلك الأزمة تعيد إلى الأذهان واقعة مماثلة لا تخفى على أحد، وهي واقعة arcelormittal، وهي واقعة مماثلة قد تم اللجوء فيها إلى التحكيم الدولي، ومن ثم كبدت خزانة الدولة مبالغ طائلة كتعويض عن الإخلال بعقود التعامل والاستثمارات ما بين الشركة الأجنبية والحكومة المصرية.

وطالب فؤاد في بيانه، سرعة التدخل والبحث والوقوف على أبعاد وملابسات الأمر وإتخذا ما يلزم من إجراءات قبل أن يتفاقم ويصل بنا الأمر إلى نتئاج لا نحمد عقباها، وأيضاً حتى لا تهتز علاقاتنا الخارجية بالدول الأخرى نتيجة مثل ما تلك القرارات، خاصة في ظل سعي الدولة المصرية إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية من أجل توفير العملة الصعبة، وطالب بالرد على طلبه كتابياً.