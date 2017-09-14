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وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

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وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق الشهادات الفنية وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة تنسيق الشهادات الفنية

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اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي اليوم، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، حيث تقدم 154 ألفًا و756 طالبًا من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة 151 ألفًا و382 طالبًا طبقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

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وبلغ عدد المستنفدين للرغبات 3374 طالبًا، وذلك لاختيارهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للطلاب المستنفدين، وكذلك الطلاب الذين لم يتقدموا بتسجيل رغباتهم غدًا الجمعة، وعلى مدار 3 أيام تنتهى يوم الأحد المقبل، كما أعلنت الوزارة عن فتح الباب أمام الطلاب المرشحين لإجراء التحويلات الإلكترونية لتقليل الاغتراب في حدود النسبة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للشهادات الفنية، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ غدًا الجمعة وتنتهى يوم الأحد المقبل.

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التحرير

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