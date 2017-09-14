رئيس «برلمانية المصريين الأحرار»: نسعى للفوز برئاسة 6 لجان بـ«الانعقاد الثالث»

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قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يطمح في الوصول لرئاسة 6 لجان نوعية تحت قبة البرلمان بدورالانعقاد الثالث، بعد فوزه برئاسة 3 لجان بدوري الانعقاد الأول والثاني.

وأضاف خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، مساء أمس الأربعاء، أن الحزب يعمل على مضاعفة عدد وكلاء اللجان عن دوري الانعقاد الأول والثاني، مشيرًا إلى أن البرلمان ظُلم في دور الانعقاد الأول، على الرغم من إنهاء بعض التشريعات، والانتهاء من عمل لائحة داخلية للبرلمان.

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وأوضح أن نواب «المصريين الأحرار» كُرموا أكثر من مرة تحت قبة البرلمان، كأصحاب أفضل أداء برلماني، لافتا إلى أنهم أكثر نواب عملوا مداخلات، وتقدموا بطلبات إحاطة، وشاركوا بالتغيير في نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان.