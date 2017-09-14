مصادر: أسباب أمنية وراء تأخير فتح المدينة الجامعية بالأزهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر مجلس جامعة الأزهر، الذى عقد صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة وفى حضور النواب، عددًا من الموضوعات من بينها الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى المقبل، والموافقة على مقترح بدء الدراسة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجارى.

قرار مجلس الجامعة ببدء الدراسة في 23 سبتمبر الجارى أثار حالة من الغضب والاستياء لدى قطاع عريض من طلاب الجامعة، وذلك لعدم تحديد موعد تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر، الأمر الذى يجعل الطلاب فريسة لسماسرة التسكين، على حد تعبيرهم.

حيث أكدت الطالبة "خ.غ" الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية طب بنات بجامعة الأزهر، أن أغلب طلاب وطالبات جامعة الأزهر يتعرضون للاستغلال المادى من قبل السماسرة وذلك لتأخير فتح باب الالتحاق بالمدينة الجامعية، مؤكدة أن تأخير تسكين المدينة يؤثر بالسلب على نظام الدراسة من حيث متابعة الطلاب للمحاضرات خاصة الكليات العملية.

وأضافت طالبة الفرقة الثالثة لكلية الطب لـ"التحرير"، أن هناك بعض الطلاب بنين وبنات، أحوالهم المادية لا تؤهلم للحصول على سكن خارجى، الأمر الذى يجعلهم غير منتظمين فى الدراسة، منتظرين فتح المدينة، وبالتالى هناك ضرر كبير على مصلحة الطلاب بجامعة الأزهر بسبب تأخير تسكين الطلاب.

بينما أوضح الطالب (م.ح) بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، أنه يتعين على جامعة الأزهر الإسراع فى فتح أبواب المدينة أمام الطلاب، خاصة وأن هناك حالة من ارتفاع الأسعار فى السكن الخارجى، حيث تصل الشقة إلى 3500 جنيه، فضلا عن عمولة السمسار التى تتجاوز ألفي جنيه.

وأشار الطالب "م.ح" أن كل شخص لا يعمل يشتغل سمسارا ويمص دم الطلبة والأهالي وأن الشقق التى كانت تؤجر فى العام الماضى بـ١٥٠٠ وصلت إلى٣٥٠٠ جنيه، مؤكدا أن تأخير التسكين يعرض الطلاب للاستغلال ويعرقل مسيرتهم التعليمية، فضلا عن أنه يحمل الأسرة مصاريف باهظة فى فترة ما قبل السكن الجامعى مطالبا الدكتور محمد المحرصاوى، بسرعة اتخاذ قرار فتح باب السكن بالمدينة الجامعية، حماية للطلاب من الاستغلال، ومن أجل زيادة قدرتهم التعليمية خلال الفصل الدراسى الأول، وذلك لأن فتح باب السكن الجامعى يجعل من الطالب بشكل عام ملما بالمحاضرات والدراسة.

شاهد أيضا

من جهتها كشفت مصادر داخل جامعة الأزهر، أن السبب الرئيسى وراء تأخير إعلان فتح السكن الجامعى بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر، راجع إلى عدم رد الأجهزة الأمنية على مجلس الجامعة بشأن مراجعة الأسماء ممن تقدموا للالتحاق بالمدينة على مدار الأسابيع الماضية.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن مبانى المدينة جاهزة للسكن، وكذلك انتهت الجامعة من التجهيز والتحضير لنظام التغذية وذلك بالتعاقد مع شركات تغذية فى هذا الصدد.

وأشارت المصادر إلى أن الجامعة ستفتح باب السكن، وذلك فور رد الأجهزة الأمنية على الجامعة بعد الانتهاء من فحص الطلاب أمنيا، تخوفا من تسريب طلاب الإخوان إلى المدينة.

بينما أكد الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن جامعة الأزهر حريصة أشد الحرص على تسكين الطلاب ممن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التسكين مع مطلع الشهر القادم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لـ"التحرير"، أن مسألة مراجعة الأجهزة الأمنية للأسماء أمر معمول به فى كل الجامعات المصرية، وأنه عند تقديم الطلاب للالتحاق بالمدينة يتقدم بصحيفة الأحوال الجنائية.

وأردف حسنى بأنه عند انتهاء الجامعة من كل التجهيزات والتحضيرات التى تتطلبها عملية التسكين ستقوم على الفور بفتح باب المدينة أمام طلاب الجامعة.