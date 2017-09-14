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رئيس الوزراء: نسعى لتحسين معيشة المواطنين رغم كل التحديات

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رئيس الوزراء: نسعى لتحسين معيشة المواطنين رغم كل التحديات رئيس الوزراء: نسعى لتحسين معيشة المواطنين رغم كل التحديات

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر الشمول المالي يستهدف ترسيخ الارتقاء بالمستوى المعيشى لأفراد المجتمع.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالي والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا وطنيا شاملاً للإصلاح الاقتصادى يهدف لتحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة، مؤكدًا أن هدفنا الأول والأخير هو تحسين معيشة المواطنين.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية، فقد وصل معدل النمو في عام 2016-2017 إلى 4.9%، رغم كل التحديات التي مرت بها البلاد، كما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير في نفس العام إلى 11.9%، إلى جانب أن هناك تحسنا ملحوظا فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح في ضوء زيادة الاحتياطي النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى فى عام 2016-2017. 

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التحرير

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