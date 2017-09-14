الأهلي يبدأ في ترتيبات السفر لتونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تواجد سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، في مقر السفارة التونسية بالقاهرة صباح اليوم الخميس، لمقابلة السفير والقنصل التونسي لترتيب كافة الإجرائات المتعلقة بمباراة الأهلي والترجي.

وناقش عدلي مع مسئولي السفارة التونسي كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة، وكيفية تأمين بعثة الترجي التونسي في القاهرة، وأكد السفير التونسي والقنصل على حضور المباراة وتسلما دعواتهما وتصريح دخول السيارات.

شاهد أيضا

وقام عدلي بتسليم القنصل والسفير دعوات حضور المباراة وعدد من الدعوات الخاصة لطاقم السفارة والجماهير التونسية التي ستحضر المباراة، ومن المفترض أن تحصل على الدعوات من السفارة وفقا للبروتوكول العام، وتسهيل دخول الجالية التونسي للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي السابعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة أبطال إفريقيا.