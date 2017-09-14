البدري يحذر لاعبي الأهلي من عرضيات الترجي

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حذر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي القلعة الحمراء، من سلاح العرضيات والذي يتسلح به نادي الترجي التونسي.

وعقد "البدري" محاضرة فنية مع اللاعبين حذرهم من كفائة لاعبي الترجي من تنفيذ الكرات العرضية سواء كانت في الضربات الثابتة أو عن طريق تنفيذها من وضع الحركة.

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وتحدث المدير الفني للأهلي خاصة مع سعد سمير ورامي ربيعة، قلبي دفاع القلعة الحمراء، بالإضافة إلى الثنائي الهجومي وليد ازارو وجونيور أجاي، في حالة الضربات الثابته في كيفية التخلص من الكرات العرضية وإبعاد الكرة عن المرمى.

ويلعب الأهلي مع الترجي في السابعة مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.