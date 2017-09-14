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المنتخب يتراجع 5 مراكز في تصنيف «فيفا».. ويحتفظ بالصدارة عربيًا

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المنتخب يتراجع 5 مراكز في تصنيف «فيفا».. ويحتفظ بالصدارة عربيًا المنتخب يتراجع 5 مراكز في تصنيف «فيفا».. ويحتفظ بالصدارة عربيًا

التحرير

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واصل الوطني، تراجعه في التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك للشهر الرابع على التوالي، لكنه احتفظ بصدراة المنتخبات العربية.

وحافظ المنتخب الوطني، على صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية والعربية، على الرغم من التراجع في تصنيف الفيفا "5 مراكز"، ليحتل المركز الـ30 عالميًا بدلاً من المركز الـ25 الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي.

وحل منتخب تونس في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا، بعدما ارتقى 3 مراكز ليحتل المركز الـ31 بينما تراجع منتخب السنغال للمركز الثالث إفريقيًا بعدما حل في المركز الـ33 عالميًا.

وجاء أفضل 10 منتخبات إفريقية على النحو التالي:

1- (815 نقطة).

2- تونس (810 نقطة).

3- السنغال (774 نقطة).

4- الكونغو الديموقراطية (709 نقطة).

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5- نيجيريا (696 نقطة).

6- الكاميرون (689 نقطة).

7- بوركينا فاسو (663 نقطة).

8- غانا (646 نقطة).

9- كوت ديفوار (637 نقطة).

10- المغرب (635 نقطة).

فى ذات الصدد، استعاد منتخب ألمانيا صدارة التصنيف فيما تراجع المنتخب البرازيلى للمركز الثانى، فى الوقت الذى صعد فيه منتخب البرتغال للمركز الثالث بعدما ارتقى "3 مراكز" فى تصنيف الفيفا.

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