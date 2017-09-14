قبل مباراة الـ100 للعميد.. طموح المصري يصطدم بعقبة بتروجت

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يلتقى اليوم الخميس، فريق المصري البورسعيدي، مع نظيره بتروجت، في الخامسة عصرًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة، وفي جعبته ثلاث نقاط من فوزه في الجولة الأولى على وادي دجلة بهدف نظيف سجله أحمد جمعة، من ركلة جزاء، فيما تعادل بتروجت مع الداخلية بهدف مقابل هدف في انطلاقة مسابقة الدوري العام.

وتسعى كتيبة «التوأم» لتقديم موسم قوي والوجود مبكرا ضمن الكبار والمنافسة على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وتحقيق طموحات الشارع البورسعيدي خاصة بعدما نجحت إدارة النادي في تدعيم الفريق بـ15 صفقة جديدة مزيج من الخبرات المتماثلة في ( أحمد عيد عبد الملك - بانسيه - علاء علي - محمد كوفي) وأيضًا طموح الشباب (عبد الناصر دي ماريا - محمد منتصر - جاريندو) الذي يجيد حسام حسن المدير الفني للفريق ترويضها بشكل أمثل لصالح الفريق، حيث تألق تحت قيادة «العميد» العديد من اللاعبين بالفريق البورسعيدي على مدى الموسمين الماضيين، حيث يعتمد المدير الفني في صفقاته على التعاقد مع لاعبين مغمورين وفقًا للإمكانيات المادية للنادي، ويصنع منهم نجومًا تتهافت أندية الدوري على التعاقد معهم.

ويدخل حسام حسن مباراة اليوم لتسجيل حدث فريد في تاريخه التدريبي، حيث تعد مباراة اليوم أمام بتروجت رقم 100 في تاريخه التدريبي، وخلال المباريات الـ99 التي خاضها المصري تحت قيادة العميد فاز في 44 منها، وتعادل في 33 مباراة وخسر في 22 لقاء، وسجل الفريق 143 هدفًا وسكنت شباكه 105 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 30 مباراة.

ورصد مجلس إدارة النادي المصري مكافأة للاعبي الفريق قبل مواجهة اليوم، للفوز على حساب نظيرهم بتروجت، خلال الساعات الماضية، تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات واستغلال تعثر الأهلي والزمالك في الجولات الأولى مبكرًا.

ويعتمد حسام حسن في مواجهته اليوم أمام محمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجت على الضغط منذ بداية المباراة، وتطبيق طريقة 4-3-3، حيث يعتمد عليها في أغلب مبارياته مع الفريق البورسعيدي، وإن كان يلجأ في بعض الأحيان لتغييرها إلى 4-2-3-1 حسب سير المباراة.

وركز المدير الفني للنادي المصري بشكل كبير على الجمل الفنية والتكتيكية والضغط بشراسة على المنافس في وسط ملعبه لاستخلاص الكرة كعادة الأندية الأوروبية، كما يلجأ لعملية تبادل وتدوير في المراكز داخل الملعب، مما يُصعب على الخصم مراقبة لاعبيه، كما أنه نجح في الموسم الماضي في تدريب لاعبيه على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذ الركلات الثابتة، ونجح في إحراز الكثير من الأهداف من خلالها.

وشدد الجهاز الفني للفريق خلال محاضرته الأخيرة مع لاعبيه على التركيز على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق بتروچت، وذلك من خلال قراءة العميد الفنية لطريقة أداء الفريق البترولي أمام فريق الداخلية في الجولة الأولى للدوري، وقام بتحليل الأداء خلال المباراة الماضية، وشرح الإيجابيات والسلبيات، كما شاهد الجهاز الفني مباراة بتروجت أمام الداخلية، بعدما وفَّر وليد بدر، المدير الإداري تسجيلا للمباراة لتحليل أداء المنافس، ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع خطة المباراة، وقد شهدت تدريبات الفريق أمس منافسة قوية بين جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني للدخول في التشكيل الأساسي، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تنتظر الدخول في المباريات والفرصة لإثبات الوجود.

كما حرص الجهاز الفني للمصري على عدم إرهاق لاعبيه فى التدريبات أمس قبل المباراة، خاصة أن الفارق الزمني بين مباراة وادي دجلة الماضية وبتروچت لا يتعدى 4 أيام.

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وسيعتمد حسام حسن على مهاجم فريقه البوركيني بانسيه بشكل كبير، ومن خلفه علاء علي وأحمد جمعة لتشكيل ضغط هجومي قوي منذ البداية على الفريق البورسعيدي.

حيث لن يخرج التشكيل عن المباراة الأولى بوجود: محمود السيد حارسا للمرمى وإسلام صلاح وأبو سليمة والعراقي وحمدي وفريد شوقي وعمرو موسي وعبد الناصر دي ماريا وجمعة وبانسيه مع إمكانيه دخول محمد كوفي.

علي جانب آخر، يسعى فريق بتروجت، بقيادة محمد يوسف للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وتقديم أداء قوي، خاصة بعد تعادله في الجولة الأولى مع الداخلية بهدف لكل فريق، وجاء هدف الفريق البترولى بنيران صديقة، بعد أن أحرز جهاد جنيدى، لاعب الداخلية، هدفا فى مرماه، ولم يقدم لاعبو الفريق البترولي الأداء المنتظر منهم، خاصة بعدما فتح مسئولو بتروجت خزائنهم من أجل دعم الفريق هذا الموسم بلاعبين قادرين على تحقيق نتائج جيدة، يستطيعون بها دخول المربع الذهبي والعودة إلى البطولات القارية، فرغم الاستغناء عن عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد رمضان وأسامة محمد، فإن هناك صفقات يعتبرها الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف من العيار الثقيل كان أبرزها أحمد جعفر ومحمد سالم وإسلام جمال لاعبي الزمالك السابقين.

وسيحاول محمد يوسف المدير الفني للفريق البترولي امتصاص حماس البداية من لاعبي فريق المصري وغلق المساحات على أطراف الملعب واستغلال الهجمات المرتدة وسرعات لاعبيه شميلس بيكلي، ودخول أحمد جعفر مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء لاستغلال هفوات الدفاع البورسعيدي، والكرات العرضية المرسلة من لاعبي فريق بتروجت.

أما مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي فطرفاها نجحا في الجولة الأولى في حرمان القطبين من تحقيق الفوز، بعد أن أجبراهما على التعادل، واقتنص الإنتاج نقطة من الزمالك، وخطف الجيش نقطة من الأهلي.

وقد شاهد الجهاز الفنى للجيش بقيادة أحمد سامى تسجيلا لمباراة الزمالك والإنتاج لتحديد مصادر الخطورة في فريق الإنتاج، وسعى الجهاز الفني للإنتاج بقيادة مختار مختار لعلاج السلبيات التي حدثت في لقاء الفريق الأبيض لتفاديها أمام الطلائع.

وتعد هذه المباراة بمثابة قمة بين ممثلي المؤسسة العسكرية في الدوري العام، على غرار قمة البترول بين بتروجت وإنبي، ولذلك يرغب كلا الفريقين في الفوز بالمباراة وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري العام.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب جهاز الرياضة معقل طلائع الجيش، ويديرها طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد يوسف ويعاونه مصطفى حسين ومصطفى حسن، وأحمد النعناعي حكما رابعا.