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مباحث القاهرة تضبط هاربا من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تضبط هاربا من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011

02:15 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مباحث القاهرة تضبط هاربا من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، هارب من سجن الفيوم العمومي إبان أحداث يناير 2011.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن "هشام.ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة عين شمس، والهارب من سجن الفيوم العمومي خلال أحداث يناير 2011، على ذمة القضية رقم 34006 لسنة 2005م مدينة نصر أول "سرقة بالإكراه"، المقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على أحد أقاربه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور في كمين أُعُد له، وبمواجهته اعترف بهروبه من سجن الفيوم العمومي خلال أحداث يناير 2011 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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