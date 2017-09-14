خالد عبد الغفار يفتتح العام الدراسي من جامعتي عين شمس والقاهرة السبت

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العام الدراسي الجديد 2017\2018 بجولة تفقدية بعددٍ من الجامعات المصرية.

وأعلنت جامعة عين شمس، أن الوزير سيستهل جولته التفقدية بعد غد السبت بزيارة لجامعتي عين شمس والقاهرة لتفقد انتظام الدراسة بالكليات المختلفة، على أن يزور جامعة حلوان يوم الأحد، وجامعة المنيا يوم الاثنين الذي يليه.

وافتتح وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، مهرجان أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر بشعار "شبابنا مستقبلنا" في جامعة المنوفية، بحضور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية.

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