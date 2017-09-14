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التعليم: تشكيل فريق من المعلمين المتخصصين للتدريس لطلاب "57357"

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مصراوي Masrawy

التعليم: تشكيل فريق من المعلمين المتخصصين للتدريس لطلاب "57357"

02:12 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مستشفى 57357

كتبت - مادي غيث :

قالت إلهام أحمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن متفوقي الثانوية العامة من أبناء مستشفى 57357، حققوا نجاحات كبيرة، ممثلة في هزيمة المرض والتفوق دراسياً.

وأعلنت أحمد، خلال الاحتفالية التي أقامتها مستشقى 57357، لتكريم 45 من متفوقي الثانوية العامة من أبنائها، اليوم، بمشرح المستشفى، إطلاق مبادرة لعمل جريدة إلكترونية للتواصل مع الطلاب في المستشفى، وعمل مسابقات علمية وفنية وأدبية شهرية لاكتشاف مواهب الطلاب من أبناء المشفى، وعمل معرض في نهاية العام لتكريم المتميزين والمبدعين.

وأشارت إلهام أحمد، إلى أنه سيتم تشكيل فريق من المعلمين المتخصصين للتدريس لأبناء المستشفى.

يذكر أن مستشفى 57357 هو أول مستشفى يضم مدرسة تعليمية مختلفة المراحل لمساعدة الطلاب المرضى على تحصيل الدروس ومواكبة زملائهم خلال فترة المرض، وهي مدرسة الحديثة MSE، والتي قامت بتخريج 4726 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية منذ عام 2008 وحتى الآن.

وحصل المتفوقون من طلاب الـ"MSE" على منح دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة، حيث قدمت الجامعة الكندية بالتجمع CIC خمس منح مجانية، فضلًا عن ثلاث منح مقدمة من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI بالمعادي، ومنحتين من أكاديمية طيبة ومنحتين من الجامعة العربية المفتوحة.

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