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ميركل ترفض دعوة شولتز لإجراء مناظرة ثانية

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مصراوي Masrawy

ميركل ترفض دعوة شولتز لإجراء مناظرة ثانية

02:18 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ميركل ترفض دعوة شولتز لإجراء مناظرة ثانية

إنجيلا ميركل

برلين- (أ ش أ):

رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل دعوة منافسها على منصب المستشارية في الانتخابات البرلمانية القادمة، المرشح الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، لإجراء مناظرة تليفزيونية ثانية تذاع على الهواء قبل بدء الانتخابات البرلمانية الألمانية.

وذكر الموقع الالكتروني لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" أن شولتز دعا ميركل لإجراء مناظرة أخرى لاعتقاده أنهما أخفقا في التطرق إلى موضوعات رئيسية تثير قلق الناخبين تتعلق بالاقتصاد الرقمي، ومستقبل سوق العمل والمعاشات والتعليم، خلال مناظرتهما الأولى في الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

وكرر شولتز دعوته لإجراء مناظرة ثانية على قنوات التلفزيون وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلًا "إن مواطني هذا البلد يستحقون إجراء مناظرة شاملة حول الأسئلة الأساسية التي تتعلق بمستقبل ألمانيا، ولهذا أدعو لإجراء مناظرة أخرى تبث على شاشات التلفزيون قبل بدء الانتخابات".

غير أن ميركل، التي رفضت - منذ البداية - أي شيء غير تنظيم مناظرة واحدة، قالت إنها لا تعتزم أن تغير رأيها بهذا الشأن.

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مصراوي Masrawy

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