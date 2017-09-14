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غواصتان روسيتان تستهدفان مواقع داعش في دير الزور

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مصراوي Masrawy

غواصتان روسيتان تستهدفان مواقع داعش في دير الزور

02:18 م الخميس 14 سبتمبر 2017

غواصتان روسيتان تستهدفان مواقع داعش في دير الزور

صواريخ كاليبر

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن غواصتين روسيتين قامتا بتوجيه ضربة صاروخية بصواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي بالقرب من دير الزور في سوريا.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن غواصتي (فيليكي نوفغورود) و(كولبينو) المتواجدتين بالجزء الشرقي من البحر المتوسط، أطلقتا 7 صواريخ (كاليبر) المجنحة من تحت سطح الماء، استهدفت مراكز القيادة والاتصال ومستودعات للسلاح والذخائر تابعة لمسلحي "داعش" الإرهابي في مناطق تحت سيطرتهم جنوب شرقي دير الزور، مشيرة إلى أن بيانات المراقبة أكدت إصابة كافة الأهداف

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