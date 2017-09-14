قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة جنوبي العراقي

الناصرية، العراق (د ب أ)

أفادت الشرطة العراقية اليوم الخميس بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة أمنية على حدود محافظة الناصرية مع المثنى جنوبي العراق.

وقالت الشرطة العراقية ، في بيان صحفي ، إن مسلحين هاجموا أحد المطاعم على خط طريق المرور السريع بين محافظتي الناصرية والمثنى جنوبي العراق.

وأضافت أن "مسلحين اعتدوا على مواطنين داخل مطعم فدك على الطريق المرور السريع اعقبه انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة فدك على حدود محافظة الناصرية مع المثنى ما أوقع ضحايا واصابات".