ترامب: لا اتفاق مع الديمقراطيين حول مصير المهاجرين الشباب

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم التوصل "لأي اتفاق" مع الديمقراطيين حول برنامج يحمي المهاجرين الشباب الذين تم توصيلهم وهم أطفال إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية من الترحيل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس :"لم يتم التوصل لاتفاق الليلة الماضية حول داكا" ، مشيرا بالكلمة المختصرة لبرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة".

وكان اثنان من الساسة الديمقراطيين البارزين : نانسي بيلوسي زعيمة كتلة الأقلية في مجلس النواب والسيناتور تشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ قد أعلنا أمس الأربعاء عقب اجتماع مع ترامب أنه تم التوصل لاتفاق لحماية البرنامج.

وكان قرار أصدره ترامب قبل ذلك بالإلغاء التدريجي لبرنامج داكا قد شكل خطرا على وضع مئات الآلاف من الشباب المهاجرين الذين عاشوا في الولايات المتحدة معظم حياتهم.

وكانت قد تمت الموافقة على تسجيل نحو 800 ألف شخص في البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012 ، والذي يحمي المشاركين من الترحيل ويسمح لهم بالعمل أو الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان السياسيين الديمقراطيين :"لقد اتفقنا على تضمين ما يشمله برنامج داكا من حماية في قانون بشكل سريع ، وإعداد حزمة من تدابير تأمين الحدود ، مع استبعاد الجدار ، وهو ما يلقى استحسان الجانبين (الجمهوري والديمقراطي)" ، في إشارة إلى دعوة ترامب إلى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.