أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب: لا اتفاق مع الديمقراطيين حول مصير المهاجرين الشباب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: لا اتفاق مع الديمقراطيين حول مصير المهاجرين الشباب

02:15 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ترامب: لا اتفاق مع الديمقراطيين حول مصير المهاجرين الشباب

واشنطن (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم التوصل "لأي اتفاق" مع الديمقراطيين حول برنامج يحمي المهاجرين الشباب الذين تم توصيلهم وهم أطفال إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية من الترحيل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس :"لم يتم التوصل لاتفاق الليلة الماضية حول داكا" ، مشيرا بالكلمة المختصرة لبرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة".

وكان اثنان من الساسة الديمقراطيين البارزين : نانسي بيلوسي زعيمة كتلة الأقلية في مجلس النواب والسيناتور تشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ قد أعلنا أمس الأربعاء عقب اجتماع مع ترامب أنه تم التوصل لاتفاق لحماية البرنامج.

وكان قرار أصدره ترامب قبل ذلك بالإلغاء التدريجي لبرنامج داكا قد شكل خطرا على وضع مئات الآلاف من الشباب المهاجرين الذين عاشوا في الولايات المتحدة معظم حياتهم.

وكانت قد تمت الموافقة على تسجيل نحو 800 ألف شخص في البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012 ، والذي يحمي المشاركين من الترحيل ويسمح لهم بالعمل أو الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان السياسيين الديمقراطيين :"لقد اتفقنا على تضمين ما يشمله برنامج داكا من حماية في قانون بشكل سريع ، وإعداد حزمة من تدابير تأمين الحدود ، مع استبعاد الجدار ، وهو ما يلقى استحسان الجانبين (الجمهوري والديمقراطي)" ، في إشارة إلى دعوة ترامب إلى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض: ترامب لم يبحث استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع أعضاء

    أخبار

  • دونالد ترامب يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

    أخبار

  • مبعوث أمريكي يبحث استفتاء كردستان مع قيادات كردية

    أخبار

  • مسؤول فلسطيني: عباس سيلتقي ترامب في نيويورك

    أخبار

إعلان

c2c6f4a33d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة