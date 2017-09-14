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منظمة حقوقية إماراتية تستنكر سحب قطر جنسية 55 من قبيلة آل مرة

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مصراوي Masrawy

منظمة حقوقية إماراتية تستنكر سحب قطر جنسية 55 من قبيلة آل مرة

02:11 م الخميس 14 سبتمبر 2017

منظمة حقوقية إماراتية تستنكر سحب قطر جنسية 55 من قبيلة آل مرة

محمد الكعبي رئيس الجمعية

دبي (د ب أ)

استنكرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سحب قطر الجنسية من 55 من مواطنيها.

وقالت الجمعية ، في بيان اليوم الخميس ، إنها "تستنكر قيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و 18 امرأة"، معتبرة أنها "خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد".

وقال محمد الكعبي رئيس الجمعية إن "هذه الخطوة سابقة دولية لامثيل لها"، مشيرا إلى أن "هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها" معربا عن "أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالا ونساء".

وقال إن "الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة"، مطالبا جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم .

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