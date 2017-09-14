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التحالف يعلن سقوط مقاتلة سعودية في اليمن ومقتل قائدها

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مصراوي Masrawy

التحالف يعلن سقوط مقاتلة سعودية في اليمن ومقتل قائدها

02:08 م الخميس 14 سبتمبر 2017

التحالف يعلن سقوط مقاتلة سعودية في اليمن ومقتل قائدها

القاهرة (د ب أ)
أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن اليوم الخميس سقوط طائرة حربية سعودية في اليمن ومقتل قائدها.

ونقل موقع قناة "العربية" عن المتحدث القول إن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية سقطت مساء أمس "بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها إحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأضاف المتحدث أنه "نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز".

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