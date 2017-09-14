التحالف يعلن سقوط مقاتلة سعودية في اليمن ومقتل قائدها

القاهرة (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن اليوم الخميس سقوط طائرة حربية سعودية في اليمن ومقتل قائدها.

ونقل موقع قناة "العربية" عن المتحدث القول إن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت مساء أمس "بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها إحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأضاف المتحدث أنه "نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز".