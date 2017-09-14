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زعيم شيعي عراقي: استفتاء كردستان يهدد السلم المجتمعي

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مصراوي Masrawy

زعيم شيعي عراقي: استفتاء كردستان يهدد السلم المجتمعي

02:07 م الخميس 14 سبتمبر 2017

زعيم شيعي عراقي: استفتاء كردستان يهدد السلم المجتمعي

الزعيم الشيعي عمار الحكيم

النجف، العراق (د ب أ )

دعا الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني اليوم الخميس رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني إلى عدم إغلاق أبواب الحوار والحلول العملية لحل أزمة استفتاء كردستان المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الحكيم ، أمام حشد من الاسلاميين في النجف "أناشد الاخ مسعود برزاني بان لا يغلق الأبواب أمام الحوار والحلول العملية لمناقشة موضوع المشاكل لان إجراء الاستفتاء خطوة تخاطر بالسلم المجتمعي في العراق".

وأضاف أن "إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها أمر يستفز العراقيين، وأن الإصرار على إجراء الاستفتاء في هذه المناطق خطوة بالاتجاه المعاكس وتخاطر بالسلم المجتمعي وخاصة أن هذه المناطق تشكل مساحة تعادل مساحة الاقليم بنسبة مائة بالمئة".

وذكر أن " لاحل لحل المشاكل مع الاكراد إلا بالحوار ، وعلى شعب كردستان أن يعي حقيقة أن قوته وحياته انما تكون ضمن العراق الموحد، والأمة العراقية الواحدة، وأن قوة كردستان من قوة العراق، ونحرص على اعطاء الشعب الكردي حقوقه ضمن العراق الواحد وحفظ سيادته ووحدته".

ودعا الحكيم الى تشكيل جبهة وطنية عراقية كبيرة للدفاع عن العراق والتمسك بالوحدة الوطنية، قائلا :"نقدر عاليا موقف بعض الدول الاقليمية والمجتمع الدولي التي دعت الى وحدة وسيادة العراق".

ومن المنتظر أن يبدأ وفد سياسي من حكومة إقليم كردستان الاسبوع المقبل زيارة الى بغداد لحل الأزمة بين بغداد واربيل بشان موضوع اجراء الاستفتاء الشعبي في كردستان .

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