المدن الأكثر والأقل إثارة للتوتر... القاهرة في ذيل القائمة

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

أفادت دراسة حديثة بأن القاهرة من أكثر الدول إثارة للتوتر في العالم في 2017، بالنظر إلى الحالة المرورية الخانقة في العاصمة المصرية التي يقطنها قرابة 20 مليون شخص.

ووفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية، أظهرت الدارسة أن مدينة شتوتجارت الألمانية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأقل إثارة للتوتر لما تتبع به من مناظر طبيعية خلابة وشعور سكانها بالسلام الداخلية.

اعتمدت الدراسة للحصول على نتائجها على عدة عناصر، ومن بينها الحالة المرورية، والنقل العام، ونسبة المناطق الزراعية الخضراء في الدول، والحالية المادية والصحية والنفسية للمواطنين، والكمية الوافية التي تحصل عليها المدينة سنويا من أشعة الشمس.

ومن بين الـ150 مدينة الذين تصدّروا قائمة المدن الأقل إثارة للتوتر، كان هناك أربع مدن ألمانية، شتوتجارت، وهانوفر، وميونخ، وهامبرج.

وتأتي مدينة لوكسمبرج، الثرية التي يعيش فيها أقل من 600 ألف شخص، في المركز الثاني كأقل المدن توتيرا، وفي المركز الرابع مدينة بيرن السويسرية، بينما جاءت مدينة بوردو الفرنسية في المركز السادس، ثم إدنبره في المملكة البريطانية المتحدة بالمركز السابع، وتليها العاصمة الأسترالية سيدني.

وتتمتع شتوتجارت الألمانية باقتصاد قوي، إذ أنها مركزا لتصنيع العديد من السيارات، مثل البورش، والمرسيدس بينز، كما أنها تتمتع بمساحات خضراء واسعة.

وبحسب التقرير، فإن سكان سنغافورة وتايبيه الأكثر تقبلا لوسائل النقل العام في المدن، وتمتعت لايبتسج الألمانية ومونبيلييه الفرنسية بأقل مستويات الازدحام المروري.

وجاءت مدينة أبو ظبي الإماراتية في المركز الأول كأكثر المدن أمنا، بناء على متوسط معدلات السرقة والقتل، وتبعتها مدينة أوساكا اليابانية.

وتميزت بعض المدن الأمريكية بقلة نسبة الهواء الملوث، خاصة ميامي، وسياتل، وفانكوفر، وبوسطن.

وعلى الجانب الآخر، جاءت العاصمة العراقية بغداد في صدارة قائمة أكثر المدن تسبيبا للتوتر، ثم كابول الأفعانية، وجاءت القاهرة في المركز الخامس، ثم العاصمة الإيرانية طهران، بينما مدينة مانيلا الفلبيبنية فجاءت في المركز العاشر.