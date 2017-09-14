أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

للشاب الأعزب.. وجبات سريعة قبل ذهابك للـ"جيم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للشاب الأعزب.. وجبات سريعة قبل ذهابك للـ"جيم"

02:07 م الخميس 14 سبتمبر 2017

للشاب الأعزب.. وجبات سريعة قبل ذهابك للـ"جيم"

كتب- أحمد عصام روّاي:

يعاني الكثير من الشباب عامة والرياضي منهم خاصة من مشكلة الحصول على التغذية المناسبة، التي تمد الجسد بالعناصر اللازمة لجسد صحي. ويزيد الحيرة عجز الشباب عن الطبخ أو كرههم للمطبخ بشكل عام.

من الممكن التغلب على هذه المغضلة التي تواجه الشباب عبر تجهيز بعض الوجبات سهلة الإعداد شهية الطعم التي قدمها موقع Elite Daily، ومنها: 

1-السلطة اليونانية – Greek Salad:

مكونات السلطة اليونانية

 

حيث يتم تقطيع 3 حبات من الطماطم متوسطة الحجم مع ثمرة خيار وبصلة حمراء صغيرة، وإضافة جبنة "فيتا" مع الزيتون الأسود المخلي، ثم تضف إلى السلطة زيت زيتون وكمية من الخل، يمكنك أن تضيف الملح ليناسب ذوقك الخاص.

2-دجاج مع البطاطا والأرز:

دجاج بالبطاطا والأرز

 

حيث يتم تقطيع صدور الدجاج لقطع مناسبة لحجم قطع البطاطا، وإضافة البصل المفروم والملح والفلفل الأسود حسب الحاجة، ونتبعهم بزيت الزيتون، ثم يتم مزج البطاطا مع صدور الدجاج بعد تسوويتها مع البصل والفلفل الأسود والملح في زيت الزيتون.  ومن الممكن إضافة بعض الرز لذلك الطبق.

3-الباستا:

مكرونة

 

يمكنك سلق أي نوع تريده من "المكرونة"، وإعداد صلصة الطماطم باستخدام عصير الطماطم أو معجون صلصة الطماطم مع بصلة مفرومة متوسطة الحجم وزيت الزيتون، ويمكنك إضافة الثوم والنعناع والقرنفل لإعطاء صوص الطماطم نكهة مميزة تنعكس على الطبق ككل.

4-شكشوكة:

شكشوكة

 

حيث يمكنك استخدام عصير حبة طماطم مع نصف بصلة مفرومة وجبن مبشور يتم طهيهم سويًا في زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة البيض إلى المزيج على النار حتى ينضج. ويمكن تناول هذه الوجبة بالخبز أو بدونه.

وتوفر هذه الوجبات سهلة الإعداد الكثير من مطلبات الجسد الأساسية من الطاقة والبروتنات الحيوانية والنباتية والفيتامينات اللازمة للرياضيين أو لغيرهم من الشباب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "للرجل".. الزواج له فوائد صحية تعرف عليها

    هو وهي

  • هل الرجال أكثر رومانسية مما نعتقد؟

    هو وهي

  • للرجل.. غرف النوم الصاخبة قد تصيبك بالعقم

    هو وهي

  • للرجل.. البطيخ "فياجرا طبيعية"

    هو وهي

إعلان

fe9a885946.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ