للشاب الأعزب.. وجبات سريعة قبل ذهابك للـ"جيم"

كتب- أحمد عصام روّاي:

يعاني الكثير من الشباب عامة والرياضي منهم خاصة من مشكلة الحصول على التغذية المناسبة، التي تمد الجسد بالعناصر اللازمة لجسد صحي. ويزيد الحيرة عجز الشباب عن الطبخ أو كرههم للمطبخ بشكل عام.

من الممكن التغلب على هذه المغضلة التي تواجه الشباب عبر تجهيز بعض الوجبات سهلة الإعداد شهية الطعم التي قدمها موقع Elite Daily، ومنها:

1-السلطة اليونانية – Greek Salad:

حيث يتم تقطيع 3 حبات من الطماطم متوسطة الحجم مع ثمرة خيار وبصلة حمراء صغيرة، وإضافة جبنة "فيتا" مع الزيتون الأسود المخلي، ثم تضف إلى السلطة زيت زيتون وكمية من الخل، يمكنك أن تضيف الملح ليناسب ذوقك الخاص.

2-دجاج مع البطاطا والأرز:

حيث يتم تقطيع صدور الدجاج لقطع مناسبة لحجم قطع البطاطا، وإضافة البصل المفروم والملح والفلفل الأسود حسب الحاجة، ونتبعهم بزيت الزيتون، ثم يتم مزج البطاطا مع صدور الدجاج بعد تسوويتها مع البصل والفلفل الأسود والملح في زيت الزيتون. ومن الممكن إضافة بعض الرز لذلك الطبق.

3-الباستا:

يمكنك سلق أي نوع تريده من "المكرونة"، وإعداد صلصة الطماطم باستخدام عصير الطماطم أو معجون صلصة الطماطم مع بصلة مفرومة متوسطة الحجم وزيت الزيتون، ويمكنك إضافة الثوم والنعناع والقرنفل لإعطاء صوص الطماطم نكهة مميزة تنعكس على الطبق ككل.

4-شكشوكة:

حيث يمكنك استخدام عصير حبة طماطم مع نصف بصلة مفرومة وجبن مبشور يتم طهيهم سويًا في زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة البيض إلى المزيج على النار حتى ينضج. ويمكن تناول هذه الوجبة بالخبز أو بدونه.

وتوفر هذه الوجبات سهلة الإعداد الكثير من مطلبات الجسد الأساسية من الطاقة والبروتنات الحيوانية والنباتية والفيتامينات اللازمة للرياضيين أو لغيرهم من الشباب.