"تعليم الغربية": الانتهاء من تسليم 20 مدرسة جديدة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي
"تعليم الغربية": الانتهاء من تسليم 20 مدرسة جديدة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي
02:08 م الخميس 14 سبتمبر 2017
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
أ. ش. أ
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشناوي عايد، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة ما بين مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، حيث سيتم تشغيلها مع العام الدراسي 2017-2018 على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.
وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 2178 مدرسة، موضحًا أن الأعمال تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي، وصيانة الأثاث.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالغربية تقوم ببناء واستكمال 37 مدرسة ما بين إنشاء كلي وجديد وجزئي وتوسعات بتكلفة 281.31 مليون جنيه.
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