بدء جلسة المجلس الأعلى للجامعات بالمنوفية بحضور وزير التعليم العالي
بدء جلسة المجلس الأعلى للجامعات بالمنوفية بحضور وزير التعليم العالي
02:07 م الخميس 14 سبتمبر 2017
جلسة المجلس الأعلى للجامعات بالمنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
بدأت اليوم الخميس، فعاليات جلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وحضور الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق.
وتأتى جلسة الأعلى للجامعات تزامنًا مع انطلاق أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، والذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور 6000 طالب وطالبة ممثلين عن 26 جامعة مصرية.
وأعرب الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بوجود الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في رحاب جامعة المنوفية، ووجود كل هذه القامات والشخصيات من الأساتذة والعلماء ورؤساء الجامعات على أرض المحافظة هو فخر للجامعة.
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