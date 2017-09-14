سقوط عصابة نسائية تخصصت في سرقة المواطنين بمنطقة البساتين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، القبض على سيدتين، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بالطريق العام.

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، أكدتها التحريات السرية، بقيام كل من "صديقة.ط"، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مسجلة خطر نشل، سبق اتهامها في 12 قضية متنوعة، و"دعاء.ق"، 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، سبق اتهامها في 10 قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالطريق العام بأسلوب " المغافلة والاحتكاك".

وتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفتا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 14 ألف جنيه بمسكنهما، من متحصلات نشاطهما الاجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا عليهما واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.