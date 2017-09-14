«شيرين قفلت السكة في وشي».. 7 تصريحات جريئة لـ«طارق فؤاد»

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حل المطرب طارق فؤاد ضيفًا على الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبابا الخير"، والمذاع عبر قناة "النهار" للحديث عن أزمته المرضية، والمطربين الذين وقفوا بجواره، ومن منهم الذي خذله في محنته، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالي..

1- «التليفزيون ماكنش بيذيع أغانيا»

قال المطرب طارق فؤاد إن التليفزيون المصري لم يكن يذيع أغنيات، على الرغم من حصولها على جوائز كبيرة، وأرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يكن يدفع أموالا للعاملين في التليفزيون لإذاعة أغنياته، قائلاً "أنا ماكنتش بادفع فلوس وماكنش معايا فلوس أدفعها".

وتابع فؤاد قائلاً: "فيه فترة كان التليفزيون بياخدوا فلوس عشان يذيعوا الأغاني".

2- «كلمت شيرين قفلت السكة في وشي»

قال أيضًا إنه أول من قدم المطربة شيرين على الساحة الفنية، وقال إنه استعان بها وهى طفلة عمرها 13 عامًا للظهور معه في إحدى الأغاني، قائلًا: "حاولت الاتصال بشيرين في إحدى المرات لأعرض عليها ألحاني (...) لكنها قفلت السكة في وشي".

3- «عمرو دياب غنى في نواد ليلية ببلاش»

كشف عن كواليس بدايته مع الفنان عمرو دياب بأنه كان يغني معه في أحد النوادي الليلية في بداية حياته في أبو الفداء، ولكن الهضبة لم يكن يتقاضى أجرا، وأشار "طارق" إلى أن معظم الأغاني التي لحنها ستعيش لمدة 30 سنة أخرى، منوها بأن معظم الألحان العاطفية ستختفي قريبا.

4- تفاصيل مرضه

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روى أيضًا تفاصيل قاسية تعرض لها في حياته خلال الفترة الأخيرة، بعد إصابته بمرض الربو، الذي منعه من مواصلة مشواره الفني بالغناء، مشيرًا إلى أن مرضه يحتاج إلى علاج شهري بمبلغ 5 آلاف جنيه، وأنه لا يملك هذا المبلغ ولا يستطيع توفيره شهريا، وأن نقابة الموسيقيين تصرف له مبلغ 500 جنيه للعلاج وهو غير كافٍ بالمرة.

5- «دويتو» مع تامر حسني

كشف "طارق" عن نيته العودة للغناء بعد علاجه، مشيرًا إلى أن أول أغنية سيقدمها عبارة عن دويتو غنائي يجمعه مع المطرب تامر حسني، وستكون في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبمشاركة نجله الذى سيغني بالإنجليزية، قائلا: "كما أنوى تقديم أغنية أتحدث فيها عن الحب اللى بين الناس وبعضها، أما اللوك الخاص بى فسيظل كما هو".

6- رأيه في «أوكا وأورتيجا»

ردا على سؤال الإعلامية ريهام سعيد بعدما سألته عن رأيه في أوكا وأورتيجا قائلا: "هاعمل ليهم إيه بقى، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابع: "مي كساب أول ما جت من طنطا أنا اللي استقبلتها وسمعتها، وصديقة عزيزة، لكن ماينفعش يكون في أغنية نص ساعة مانفهمش منها حاجة".

7- أجره في الأفراح

كشف أيضًا عن أجره، بأنه كان يتقاضى 3000 جنيه نظير إحيائه الفرح الواحد، مشيرًا إلى أنه كان يحيي 5 أو 6 أفراح في الليلة الواحدة.

وتابع: "سنة الحياة أن جيله يسلم الراية لجيل آخر، ولكنه ما زال موجودا".