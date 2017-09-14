شاهد || "أم جنى" زعيمة عصابة "الرذيلة عبر فيسبوك" : "بظبط مستقبل أخويا"

سمر العشري

"أخويا لسه طالع من السجن وكنت عايزة أظبط مستقبله" بهذا بررت "أم جنى" إدارتها حساباً على موقع "فيس بوك" للنصب على ضحاياها عقب استدراجهم لممارسة الرذيلة ثم الاتفاق مع زوجها وشقيقها وتهديدهم بسلاح أبيض وسرقة متعلقاتهم وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة.

وسقطت عصابة "أم جنى" أمس في قبضة رجال مباحث باب الشعرية، بمجرد ارتكابهم أول جريمة، إذ أبلغ عنهم شابٌ تعرض للابتزاز ووقع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

واعترفت "دينا ع" (24 سنة) ربة منزل بأنها صاحبة "أكونت أم جنى" على فيس بوك، وقالت أمام المقدم أحمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية "إنها تعرفت على المجني عليه إسلام زايد (23 سنة) عامل ومقيم منطقة حدائق القبة، ثم استدرجته لممارسة الرذيلة، واتفقا على اللقاء بمنطقة الظاهر بعد 5 أيام من المحادثات بينهما على "الشات".

وأشارت المتهمة إلى أنها اتفقت مع شقيقها "أحمد ع م" (29 سنة) عامل أحذية، وزوجها "عمرو م ع" (31 سنة) كهربائي سيارات على انتظار الضحية والتربص به، ثم تهديده بـ"مطواة"، بمجرد وصوله واصطحابه إلى منزلهم بباب الشعرية.

وأكدت زعيمة العصابة أن الضحية فوجئ فور حضوره بشقيقها وزوجها يقتادانه إلى المنزل ويتعديان عليه ويجبرانه على توقيع 3 إيصالات أمانة بعد تجريده من متعلقاته وملابسه وإصابته بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن وكدمة أسفل العين اليمني.

وادعت "دينا" أن هذه أول مرة يمارسون فيها نشاطهم الإجرامى، وخطرت لهم الفكرة بعدما تحدث معها المجنى عليه عبر الشات وأثنى على جسدها، قائلة: "دي أول طلعه لينا، والفكره جات لنا أول ما دخل علّي المجني عليه للتحدث معي على الشات، وأبدى اعجابه بصورتي وجسدي، فأخبرت زوجي وشقيقي، ففكرنا في استدراجه، وتحدثنا مع آخرين لاستدراجهم لكن الشرطة ضبطتنا قبل استكمال خطتنا".

وحاولت المتهم تبرير جريمتها بأنها "كانت عايزة تؤمن مستقبل شقيقها اللي لسه طالع من السجن في قضية سرقة، كما أن الزبون هو اللي جه لحد عندها ودخل على صفحتها وطلب منها ممارسة الرذيلة عشان كده ما استحرمتش اللي حصل له".

وضبط الرائد عبدالرحمن رجائي معاون مباحث القسم 3 إيصالات أمانة وقعها المجني عليه وهاتفه المحمول المستولي عليه ومطواه بحوزة المتهمين، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ربة منزل وزوجها وشقيقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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