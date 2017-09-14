"57357" تحتفل بمتفوقي الثانوية العامة من أبنائها على أنغام "وحياة قلبي وأفراحه"

كتبت- مادي غيث :

احتفلت مستشفى57357، بمتفوقي الثانوية العامة من أبنائها، اليوم الخميس، حيت قامت بتكريم 45 طالب وطالبة من المرضى الذين نجحوا بتفوق في المرحلة الثانوية، خلال احتفالية أقيمت في مسرح المستشفى.

ودخل الطلاب المتفوقين الحفل على أنغام أغنية "وحياة قلبي وأفراحه"، وسط دموع الحاضرين، وارتسمت ملامح الفرحة على أوجه الطلاب، حيث ارتدوا ملابس التخرج الأكاديمية "الروب والكاب الأسود"، وسط تصفيق أولياء الأمور الفخورين بتحدي أبنائهم للمرض والصعوبات.

واستقبل أهالي الطلاب، أبنائهم المتفوقين في الثانوية العامة بالزغاريد والتهليل ودموع الفرح أثناء تكريمهم من قِبل المستشفي.

يذكر أن مستشفى 57357 هو أول مستشفى يضم مدرسة تعليمية مختلفة المراحل لمساعدة الطلاب المرضى على تحصيل الدروس ومواكبة زملائهم خلال فترة المرض، وهي مدرسة مصر الحديثة MSE، والتي قامت بتخريج 4726 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية منذ عام 2008 وحتى الآن.

وحصل المتفوقون من طلاب الـ"MSE" على منح دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة، حيث قدمت الجامعة الكندية بالتجمع CIC خمس منح مجانية، فضلًا عن ثلاث منح مقدمة من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI بالمعادي، ومنحتين من أكاديمية طيبة ومنحتين من الجامعة العربية المفتوحة.