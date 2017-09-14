أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في دمياط

01:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017

النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:
وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام من (220) إلى (215) درجة.
وصرح المحافظ، بأن القرار يأتي تحقيقا لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام.

واشترط القرار أن يكون القبول في جميع إدارات المحافظة عدا مدرستي اللوزي الثانوية بنات ودمياط الثانوية العسكرية.

ووجه المحافظ تعليماته للسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بقيام كل إدارة بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية التابعة لها وأن يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين بالفصل الواحد 48 طالبا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ دمياط يترأس لجنة اختيار نواب المراكز ورؤساء القرى

    أخبار

  • الأحد المقبل بدء بيع كراسة الشروط الخاصة بمدينة دمياط للأثاث

    أخبار

  • استعدادا للعام الدراسي الجديد.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة الحضانات

    أخبار

  • محافظ دمياط: دعم مستشفى فارسكور بـ 21 طبيبًا لسد العجز

    أخبار

إعلان

dfdeee7f7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ