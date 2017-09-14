النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في دمياط
النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في دمياط
01:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017
دمياط - محمد إبراهيم:
وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام من (220) إلى (215) درجة.
وصرح المحافظ، بأن القرار يأتي تحقيقا لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام.
واشترط القرار أن يكون القبول في جميع إدارات المحافظة عدا مدرستي اللوزي الثانوية بنات ودمياط الثانوية العسكرية.
ووجه المحافظ تعليماته للسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بقيام كل إدارة بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية التابعة لها وأن يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين بالفصل الواحد 48 طالبا.
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