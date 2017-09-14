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رفض دفع الإتاوة.. 3 عاطلين يشعلون النار في جسد سائق بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

رفض دفع الإتاوة.. 3 عاطلين يشعلون النار في جسد سائق بالبحيرة

01:54 م الخميس 14 سبتمبر 2017

رفض دفع الإتاوة.. 3 عاطلين يشعلون النار في جسد سائق بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أضرم ثلاثة عاطلين، اليوم الخميس، النيران في سائق، بعد سكب البنزين على جسده، لرفضه دفع إتاوة مالية للسماح له بالتواجد في موقف سيارات الأجرة، بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "محمد. ا. ا. ا" 32 عامًا، سائق، مقيم بقرية التمامة بمركز كفر الدوار، مصاب بحروق من الدرجة الثانية في العضدين واليدين والكتفين والظهر واشتباه كسر في الأنف.

بسؤاله اتهم كل من "أحمد. س. ا" 25 عامًا، و"محمد. ح. ا" 24 عامًا، و"محمود. ع. ع" 27 عامًا، عاطلون ومقيمون دائرة القسم، بالاعتداء عليه بالضرب وسكبهم كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به، لرفضه دفع مبالغ مالية لهم "إتاوة" للسماح له بالتواجد بموقف سيارات الأجرة بالمدينة وتحميل الركاب.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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