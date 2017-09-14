بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة

أ. ش. أ

أعلنت محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي بعد غد السبت، عن منطقة الأحياء وحي مبارك 7 شمال مدينة الغردقة، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات لمدة تصل إلى 5 ساعات.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء الخزان العالي التابع لشركة المياه، وحي مبارك 7، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.