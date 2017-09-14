بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة
بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة
01:48 م الخميس 14 سبتمبر 2017
فصل التيار الكهربائي
أ. ش. أ
أعلنت محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي بعد غد السبت، عن منطقة الأحياء وحي مبارك 7 شمال مدينة الغردقة، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات لمدة تصل إلى 5 ساعات.
وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء الخزان العالي التابع لشركة المياه، وحي مبارك 7، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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