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بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة

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مصراوي Masrawy

بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة

01:48 م الخميس 14 سبتمبر 2017

بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة للصيانة

فصل التيار الكهربائي

أ. ش. أ

أعلنت محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي بعد غد السبت، عن منطقة الأحياء وحي مبارك 7 شمال مدينة الغردقة، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات لمدة تصل إلى 5 ساعات.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء الخزان العالي التابع لشركة المياه، وحي مبارك 7، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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Asha

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