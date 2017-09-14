افتتاح معرض الأسر المنتجة في الدورة الـ22 لمهرجان الخيول بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، معرض الأسر المنتجة، وعددًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 22.

وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، مؤكدًا أنها تعد نواة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية، في دورته الـ 22 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، تحت رعاية يحيى راشد، وزير السياحة واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية.

شارك في الافتتاح الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، وعدد من أعضاء نوادي الفروسية ومُربي ومُحبي الخيول العربية، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب بالشرقية، وقيادات تنفيذية وشعبية.