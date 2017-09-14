حملة تموينية مكبرة لمتابعة صرف الدعم وحصص الدقيق بالقليوبية
حملة تموينية مكبرة لمتابعة صرف الدعم وحصص الدقيق بالقليوبية
01:44 م الخميس 14 سبتمبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، للمرور على المخابز لمتابعة صرف الدعم وحصص الدقيق، ومواجهة جشع التجار، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا للمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، بتهمة الاستيلاء على الخبز المدعم، والتلاعب في الأوزان، وزيادة أسعار السلع الغذائية.
وقال محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة التموين ومكتب المتابعة بالمجلس للتفتيش يوميًا على المخابز ومحال السلع الغذائية لمواجهة الاستغلال وحماية المواطنين من جشع التجار ومراقبة حصص الدقيق بالمخابز وعدم التلاعب في الأوزان لتحقيق أرباح.
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