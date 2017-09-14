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لسوء حالتها.. إحالة مدير مدرسة ثانوية للتحقيق بالمنيا (صور)

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مصراوي Masrawy

لسوء حالتها.. إحالة مدير مدرسة ثانوية للتحقيق بالمنيا (صور)

01:41 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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افتتاح معرض الأسر المنتجة في الدورة الـ22 لمهرجان الخيول بالشرقية (صور)

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افتتاح معرض الأسر المنتجة في الدورة الـ22 لمهرجان الخيول بالشرقية

المنيا - ريمون الراوي:

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص بالمنيا، استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد حيث قام العقيد محمد صلاح رئيس المركز بالمرور على عدد من المدارس منها مدرسة قاسم أمين الإعدادية والثانوية ومدرسة الثانوية بنات الجديدة للوقوف على مدى اكتمال الأساس المدرسي وجودة المرافق بكل مدرسة.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص بإحالة مدير مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات للتحقيق بسبب سوء حالة المدرسة من حيت النظافة وعدم التنظيم والعرض عليه بنتائج التحقيق وعلى الجانب الآخر وجه رئيس المركز الشكر لمدير مدرسة قاسم أمين الإعدادية لاهتمامه بأعمال الصيانة في المدرسة وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية 61 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بني موسى، وتوابعها بمساحة 2 فدان، جاء ذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية وقسم حماية الأراضي بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

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