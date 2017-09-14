القضاء الإداري يؤجل قضية متضرري الإسكان التعاوني في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تأجيل قضية وقف العمل بكراسات شروط الإسكان التعاوني الجديدة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

وتجمع العشرات من متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري بحي الشرق، تزامنًا مع نظر أولى جلسات القضية التي تحمل رقم "5608/ 5 ق" والتي تم رفعها من قبل بعض متقدمي الإسكان التعاوني لوقف العمل بكراسة الشروط الجديدة، والعودة للعمل بشروط 2013 والتي تم طرح المشروع من خلالها.

وحرر العشرات محاضر بأقسام الشرطة ضد المحافظ والسكرتير المساعد للمحافظة، واللواء حسام الدين رزق، رئيس هيئة التعاونيات، بشأن مخالفة شروط مشروع الإسكان التعاوني - بحسب قولهم.