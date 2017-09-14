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أمير قطر يبدأ أول جولة خارجية منذ قطع الرباعي العربي العلاقات مع بلاده

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مصراوي Masrawy

أمير قطر يبدأ أول جولة خارجية منذ قطع الرباعي العربي العلاقات مع بلاده

01:41 م الخميس 14 سبتمبر 2017

أمير قطر يبدأ أول جولة خارجية منذ قطع الرباعي العربي العلاقات مع بلاده

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة (د ب أ)
يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس جولة أوروبية تشمل كلا من تركيا وألمانيا وفرنسا، في أول جولة خارجية يقوم بها منذ اندلاع الأزمة القطرية في يونيو الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام قطرية، فإن الجولة ستبدأ بالعاصمة التركية أنقرة، حيث يلتقي الأمير بالرئيس رجب طيب أردوغان "لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة الخليجية".

ويقوم الأمير تميم غدا بزيارة إلى برلين يلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لبحث آفاق التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية".

ويتبع هذا زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيلتقي الأمير بالرئيس ايمانويل ماكرون "لإجراء مباحثات تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة الى الأزمة الخليجية والقضايا ذات الاهتمام المشترك" .

وكانت والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين. كما قامت دول أخرى بمحاولات للتقريب بين الجانبين.

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