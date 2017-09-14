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بالصور || الداخلية تكشف سر ذبح عائلة بأكملها داخل شقتهم بالفيوم .. وتفاصيل صادمة حول المتهم

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بالصور || الداخلية تكشف سر ذبح عائلة بأكملها داخل شقتهم بالفيوم .. وتفاصيل صادمة حول المتهم بالصور || الداخلية تكشف سر ذبح عائلة بأكملها داخل شقتهم بالفيوم .. وتفاصيل صادمة حول المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات أبشع الجرائم والتوصل إلى سر ذبح عائلة بأكملها داخل شقتهم بقرية فيديمين بالفيوم، حيث تلقي  اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا بالعثور على كل من “أحمد عثمان يونس 32 سنة” محاسب، وزوجته “إسراء أحمد الصوفي 27 سنة”، ربة منزل، ونجلتها “لوجين” عامين، مذبوحين داخل شقتهم.

وأكدت التحريات التي تم إجرائها، والذي أشرف عليها اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن السر وراء مذبحة أسرة قرية فيديمين، هو شقيق الزوج المجني عليه ويدعى “محمد عثمان”، طالب بأحد المعاهد العليا، الطالب المدلل الفاشل.

حيث يعد محمد هو الشقيق الأصغر، وعقب وفاة والده منذ أربعة سنوات، غدق أشقاءه عليه الأموال والهدايا، ما حوله إلى شاب فاشل دراسيا، وقبل الحادثة بيوم كان يجلس مع شقيقة المجني عليه، والذي طلب منه أن يجتهد في دراسته ويتحول من إنسان فاشل إلى شخص نافع لمجتمعه وبلده.

ولكن هذه الأسطوانة جعلت المتهم يشعر بالضيق فقرر التخلص منه شقيقه والاستيلاء على أمواله وخاصة أن شقيقه يعاني من مرض السرطان وفي مرحلة متأخرة وسيظن الجميع أنه قام بالانتحار وقتل أفراد أسرته بسبب معاناته من الاكتئاب.

وأكدت التحريات، أنه في يوم الواقعة دخل المتهم شقة شقيقه مستخدما مفتاح بحوزته واتجه صوب المطبخ وأحضر سكينا وذبح شقيقه وعندما شعرت زوجته بذلك ذبحها هي الأخرى ومعها طفلتها الصغيرة، ثم أغلق الباب وترك المنزل، وبمواجهته المتهم اعترف بالواقعة .

المتهم

 
 

المصدر : فايف 

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