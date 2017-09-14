مباحث الطالبية تداهم وكرا لتزوير العملات.. وتضبط 500 ألف جنيه
مباحث الطالبية تداهم وكرا لتزوير العملات.. وتضبط 500 ألف جنيه
01:38 م الخميس 14 سبتمبر 2017
وكرا لتزوير العملات
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في الإيقاع بعاطلين كونا عصابة لتزوير العملات الأجنبية والمحلية بمنطقة الطالبية.
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلين يتاجران في العملات المزورة.
أكدت تحريات المقدم سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، أن المتهمين يتخذان شقة بدائرة القسم وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وتمكنت مأمورية بمشاركة الرائدين طارق صالح وأحمد ممدوح، معاوني مباحث الطالبية، من ضبطهما بالشقة وبحوزتهما نصف مليون جنيه "مزورة" فئة 100 - 200 جنيه مصري، و100 دولار، والأدوات المستخدمة في الطباعة.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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