27 سبتمبر.. الحكم على 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين"
27 سبتمبر.. الحكم على 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين"
01:37 م الخميس 14 سبتمبر 2017
أحداث عنف البساتين - أرشيفية
كتب - عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، حجز محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين، في يناير 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف البساتين" لجلسة ٢٧ سبتمبر للنطق بالحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.
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