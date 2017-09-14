رئيس الأركان يلتقي وزير الدولة للدفاع الياباني لدعم التعاون العسكري

كتب- مصطفى المنشاوي

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، "توموهيرو ياماموتو"، وزير الدولة للدفاع الياباني، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في ضوء زيارة رئيس الأركان الأخيرة لطوكيو.

وأشاد الفريق محمود حجازي، خلال اللقاء، بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والتقنية بما يدعم الجهود الرامية للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد وزير الدولة للدفاع الياباني، توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

وحضر اللقاء، عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الياباني بالقاهرة.