التعليم تنفي وضع صورة غير مناسبة عن الحضارة المصرية كغلاف ‏لكتاب ‏التاريخ

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تداوله عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء تفيد بوضع وزارة التربية والتعليم صورة غير مناسبة ولا تعبر عن الحضارة المصرية كغلاف ‏لكتاب التاريخ للصف الأول الثانوي.

وأكد المركز، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم تغيير شكل غلاف كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي، وأن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بغلاف كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي لإحدى الدول العربية وليس لها أي صلة بمصر نهائياً.

وتابعت الوزارة، أنها لن تسمح بأي تجاوز من المدارس الخاصة (عربي، لغات، دولي) بشأن الرسوم الدراسية بما لا يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وشددت على جميع المدارس الدولية التي لم يصدر لها قرار بشأن المصروفات الدراسية الخاصة بها الالتزام بالنسبة المقررة 14% لهذا العام فقط، وكذلك المدارس الخاصة (العربي واللغات) التي لم تتقدم ببحث لزيادة المصروفات عليها الالتزام أيضاً بنسبة الشرائح المعلن عنها للعام الدراسي 2017/2018.

وأعلنت الوزارة، توفير 600 مليون جنيه في طباعة الكتب المدرسية، وذلك بسبب حذف الجزء الخاص بالتدريبات منها، مضيفةً أنه تم الانتهاء من طباعة 93% من الكتب الدراسية وجار الآن استلامها من قبل المديريات التعليمية لتوزيعها على المدارس، موضحةً أن بعض هذه الكتب عليها علامة التنمية المستدامة وبنك المعرفة في الصفين الأول والثاني الثانوي؛ ليتم تدريب الطلاب على البحث والمعرفة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏