طريقة تقضي على خطر خطف الأطفال.. هل يتم تنفيذها؟

كتبت - ندى غنيم

مع زيادة حوادث الاختطاف في الآونة الأخيرة، وارتفاع نسبة تجارة أعضاء الأطفال، يأتى دور الوالدين الكبير فى حماية أطفالهم في الأماكن العامة، فعلى الرغم من اعتقاد البعض أن الأماكن المزدحمة يصعب خطف الأطفال بها، إلا أنها تُعد المكان الأمثل لتنفيذ هذه الجريمة.

تذهب العائلات الي "المولات" الكبيرة لشراء احتياجتهم أو للتنزه، واحيانا ينشغلون عن أطفالهم اأثناء التجول في المول فيكونوا عرضة للاختطاف، وللحد من هذه الظاهرة، اقترح "إسلام ماهر" -صاحب فكرة السوار المقاوم للخطف- أن تقوم إدارة مراكز التسوق العامة باستخدام نظام محدد لدخول وخروج العملاء الذين يصطحبون الأطفال.

فكرة "إسلام" تتلخص في قيام إدارة "المول" بعمل أساور توزع على الأب والطفل، مثل التي تقوم الفنادق بتوزيعها على نزلائها، على أن تحتوي كل أسورة على مجموعة من الأرقام والرموز المتطابقة ، والتأكد من تطابق هذه الأرقام عند خروج الطفل مع من يحمله.

نالت الفكرة الأعجاب الشديد من قبل الأهالي بمجرد طرحها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبين إدارة "المولات" بدراسة هذه الفكرة التي لن تكلفهم الكثير وستوفر حماية لزوارهم، بالإضافة إلى إمكانية تعاون إدارة المولات مع شركات المحمول أو المياه الغازية لتبني هذه الفكرة.