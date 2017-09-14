إخلاء طائرة تابعة للطيران التركي في ألمانيا بعد تلقي تهديد

برلين (د ب أ)

تم إخلاء طائرة تابعة للطيران التركي اليوم الخميس في مطار كولونيا/بون بعد تلقي تهديد هاتفي وذلك حسبما أعلن متحدث باسم المطار رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث إنه تم إعادة ركاب الطائرة الـ 111 إلى صالة الركاب مرة أخرى.

وبدأت السلطات الألمانية المعنية عملية البحث في الطائرة عن أي متفجرات باستخدام كلاب متخصصة حسبما أوضح المتحدث.